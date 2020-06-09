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МВФ сьогодні схвалить програму допомоги Україні

Новини » Економіка     09.06.2020 - 10:39
МВФ сьогодні схвалить програму допомоги Україні
Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (imf.org)

Перший транш кредиту очікується одразу після схвалення програми

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вівторок, 9 червня, має намір схвалити програму з Україною Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Очікується, що перший транш за новою програмою буде перераховано відразу ж після схвалення програми. Сума в 1,9 млрд доларів надійде до державного бюджету України для покриття дефіциту, який збільшився в умовах карантину та падіння економіки.

Другий транш за програмою Україна отримає до кінця року, якщо буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Всього до 2020 року планується два транші на загальну суму 3,5 млрд доларів. Третій транш надійде у 2021 році.

Україна виконала головну умову для відновлення співпраці з МВФ в травні, коли був прийнятий закон, який унеможливить повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському.

При цьому МВФ відмовився від програми трирічної програми розширеного фінансування EFF з Україною, замінивши її 18-місячної в рамках механізму Stand-by. Програма Stand-by передбачає значно менш амбітні реформи.

Речник МВФ Джеррі Райс 4 червня заявив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на засіданні 9 червня.

Як заявив Райс, меморандум з України з МВФ буде оприлюднений на сайті фонду відразу ж після схвалення програми. Меморандум з МВФ підписується президентом України, прем'єр-міністром та головою Національного банку.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що одним із пунктів меморандуму з МВФ є продовження пенсійної реформи.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України МВФреформикредит
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