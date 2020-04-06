Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 6 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,35 гривень за долар, курс купівлі до 27,29 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 29,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2900 - 27,3500 грн/долар, євро 29,5168 - 29,5817 грн/євро, російський рубль 0,3581 - 0,3591 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2900 27,3500 EUR/UAH 29,5168 29,5817 RUB/UAH 0,3581 0,3591

Нагадаємо, 3 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,4200 - 27,4600 грн/долар, євро 29,5752 - 29,6156 грн/євро, російський рубль 0,3563 - 0,3570 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,37 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,373 гривень за 1 долар (-0,2232 грн). При цьому курс долара на 3 квітня становить 27,5962 гривень за 1 долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/27,0 грн.

Відзначимо, для виділення допомоги Україні Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін до державного бюджету України.