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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     01.04.2020 - 10:43
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову дорожчає після падіння напередодні

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 21 копійку до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 30,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7900 - 27,8400 грн/долар, євро 30,4967 - 30,5488 грн/євро, російський рубль 0,3510 - 00,3519 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7900

27,8400

EUR/UAH

30,4967

30,5488

RUB/UAH

0,3510

0,3519

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 31 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,5700 - 27,6300 грн/долар, євро 30,2056 - 30,2714 грн/євро, російський рубль 0,3502 - 0,3513 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар, що на 44 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,6289 гривень за 1 долар (-0,4326 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить 28,0615 гривень за 1 долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україні отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.

НБУ на 1 квітня різко знизив офіційний курс долара Курс долара різко знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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