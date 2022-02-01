Постачальники газу встановили ціни на лютий: скільки треба платити

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в лютому 2022 року. Річні тарифні плани, які діють до травня, залишаються значно вигіднішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.

Річні ціни на газ

Базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,7 до 12 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 8 гривень за кубометр. Зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.

Місячні тарифи

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає більша частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Місячні ціни, які компанії пропонують на лютий, досягають 60 гривень за кубометр. Зокрема, "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 57,5 гривень за кубометр, (у січні також 57,5 гривень за кубометр).

Крім того, компанія "Світлогаз" встановила на лютий тариф на рівні 37,99 гривень (у січні - 49,00 гривень за кубометр), "Хмельницькенергозбут"- 39,50 гривень (у січні - 55,50 гривень).

На ринку є і більш вигідні пропозиції. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на лютий на рівні 7,99 гривень за кубометр.