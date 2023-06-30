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Поставлял военную технику оккупантам из Сирии. СБУ сообщила о подозрении капитану судна

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Пятница 30 июня 2023 14:34
Поставлял военную технику оккупантам из Сирии. СБУ сообщила о подозрении капитану судна Фото: СБУ сообщила о подозрении капитану российского судна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина сообщила о подозрении капитану российского судна, который поставлял российским военным на временно оккупированных территориях военную технику России из Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности задокументировала преступные действия капитана российского грузового судна "Sparta IV" Алексея Терещенко, который причастен к ведению агрессивной войны против Украины. Он помогал перебрасывать боевую технику российских войск из Сирии на временно оккупированные территории нашего государства", - пишет пресс-служба СБУ.

Для скрытой транспортировки враг использовал гражданские суда, принадлежащие торговому флоту страны-оккупанта.

Также было установлено, что с 25 февраля по 7 марта 2023 года корабль под руководством подозреваемого переправил в Новороссийск партию боевой техники с военной базы России в сирийском порту Тартус. Речь идет о:

  • 2 российских ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";
  • 11 автомобилях "Урал-4320" с прицепами;
  • 200 неуправляемых реактивных снарядов для систем залпового огня.

После этого вражескую технику поставляли в Крым для дальнейшего использования на южном фронте.

Терещенко сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

"Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время разоблачила коллаборантов, которые наводивили вражеские ракеты, а также "сливали" оккупантам перемещение ВСУ.

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