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Поставлял России материалы для фортификационных заграждений. СБУ и ДБР разоблачили концерн

Фото: Поставлял России материалы для фортификационных ограждений. СБУ и ДБР разоблачили концерн (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачило концерн в Житомирской области, который, несмотря на войну, поставлял России металлические изделия для производства фортификационных заграждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

В течение 2022 года фигуранты поставили в Россию несколько партий соответствующей продукции на более 1,5 млн долларов США. Российские заказчики, со своей стороны, использовали товары для создания заградительных систем по периметру военных объектов на территории страны-террориста, а также временно оккупированных территориях. 

Нелегальный экспорт осуществлялся посредством так называемого "прерванного транзита". 

"То есть, сначала продукцию завода-производителя отправляли в одну из европейских стран якобы по заказу иностранной аффилированной компании. Но после получения товара зарубежное предприятие отправляло его в РФ под маркой еще одной подконтрольной коммерческой структуры только уже с Ближнего Востока", - объясняет СБУ. 

Конечным получателем были российские компании, которые обслуживают потребности террористов. 

"Во время обысков в офисах и домах фигурантов, а также в складских помещениях завода-производителя, обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами сделки", - добавляет пресс-служба.

 

Фото: Поставлял России материалы для фортификационных ограждений. СБУ и ДБР разоблачили концерн (ssu.gov.ua)

Что угрожает

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также разоблачила компанию на оптовых поставках средств тактической медицины в Россию, которую получали российские военные.

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