Поставки оружия Украине тормозятся, а в стране есть риск усталости от войны, - президент Чехии

Поставки оружия задерживаются

По его словам, контрнаступление ВСУ развивается не так, как ожидали сами украинцы. Помимо прочего, поддержка Запада не была достаточно массовой и быстрой, в то же время потраченное на подготовку время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению.

"Поставки вооружений, которые нужны Украине для успеха, пока тормозятся, даже сейчас не достигая необходимого уровня", - сказал президент.

Также он добавил, что сами украинские солдаты по понятным причинам чувствуют себя не только уставшими, но и все более разочарованными поддержкой Запада. Они чувствуют, что их оставляют в этом.

"Это не лучшая отправная точка для того, как пережить тяжелую зиму и как добиться успеха против противника, который все время использовал, учился, приумножал военное производство, активировал планы военного производства и способен доставить такое же или большее количество техники и боеприпасов на данный момент, чем мы можем доставить с Запада в Украину", - заявил президент.

Усталость от войны может привести к заключению "соглашения"

Успех России в Украине, по мнению Павла, станет проблемой для всех западных стран, считает он.

"Не только потому, что Россия укрепится в своей интерпретации международных отношений, но одновременно это вдохновит многие другие страны-единомышленники, что сила может достичь своих целей и что Запад не так силен, как он пытается показать миру. ", - сказал президент Чехии.

По его словам, это повлияет, в частности, на подход Китая к решению международных проблем. Также он добавил, что по меньшей мере треть энергетической инфраструктуры Украины разрушена, восстановить ее до зимы не удалось, что создаст давление на украинских граждан с точки зрения их дальнейшей устойчивости и поддержки вооруженных сил.

Президент Чехии считает, что война в Украине несет в себе большой риск, а именно усталость от войны, которая проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают одну из них.

"Это приведет к усилению давления с целью прекращения конфликта соглашением. Соглашение, если оно состоится, конечно, будет основано на реальной ситуации на поле боя", - отметил Павел.

Новый этап войны в Украине

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

Также Ермак выразил мнение, что следующий год станет решающим в полномасштабной войне против Украины, развязанной Россией, и уже близится переломный момент.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что нынешний этап отражения Силами обороны Украины российской широкомасштабной военной агрессии тяжел, и для продолжения борьбы нужна максимальная концентрация.