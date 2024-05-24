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Поставки западного оружия в Украину смогли снизить темп наступления РФ, - Генштаб Эстонии

Архивное фото: ВСУ остановили наступление россиян с помощью западной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада начали оказывать определенный эффект. Темп наступления россиян на Харьковском направлении падает.

Об этом заявил Генштаб Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"В последние дни Россия не добилась успехов ни на каком направлении или этот успех промежуточный. Однако ВС РФ продолжает ожесточенные обстрелы населения Украины и ее объектов", - заявили в Эстонии.

Харьковская область

В Генштабе Эстонии заявили, что темп наступления российской армии в Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волчья у населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в "буферной зоне".

При этом в Эстонии предполагают, что из-за наращивания своих сил в этом регионе в ближайшем будущем могут быть созданы условия для расширения наступательных действий на другие приграничные районы.

Донецкая область и юг Украины

В Донецкой области россияне сохраняют былую интенсивность боевых действий, расширяя площадь захваченных территорий за счет локальных тактических успехов.

"Основные бои без существенных тактических изменений сосредоточены на Покровском направлении в районе населенного пункта Очеретино и вокруг Первомайского. Россия продолжает оказывать давление на Часорв Яр", - пишут в Генштабе.

На южном направлении продолжаются бои в Запорожской области в Работино, однако украинская оборона держится. Также в Генштабе Эстонии заявили, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.

Западное оружие помогает Украине

Страны Запада активизировали поставки вооружений Украине после начала россиян в Харьковской области.

Сегодня США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.

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