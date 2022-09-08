Поставки російського газу в Європу з початку року впали на 50%

Поставки російського газу в європейські країни з початку 2022 року впали майже на 50%. "Газпром" стверджує, що країни скоротили їх самі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Газпрому" в Telegam -каналі.

"З початку року країни Європейського союзу скоротили поставки російського газу на свій ринок на 48%, а з урахуванням Великобританії - на 49%", - йдеться в повідомленні російського газового монополіста.

Нагадаємо, влітку "Газпром" скоротив поставки газу по "Північному потоку" в Європу до 20% від потужності газопроводу, а з 2 вересня зовсім зупинивши його, посилаючись на витік масла в турбіні.