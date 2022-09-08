Ціни на нафту трохи зросли після обвалу до мінімуму з початку лютого

Ціни на нафту зросли майже на 1 долар за барель у четвер, 8 вересня, після падіння на попередній сесії. Енергетичне протистояння між європейськими країнами і Росією привернуло увагу інвесторів до того, наскільки обмеженими можуть стати поставки палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1% до 88,91 долара за барель після закриття на найнижчому рівні з початку лютого на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту в США виросли на 1,2%, до 82,89 долара за барель.

"Тенденція цін на нафту формується різними зовнішніми силами, такими як енергетична битва між західними країнами і Росією", - заявили аналітики Haitong Futuresі.

Вони відзначили, що потенційний вплив будь-якої угоди або відновлення угоди між Заходом і Іраном на ядерну програму Тегерана також буде значним. Угода передбачає скасування санкцій щодо експорту іранської нафти.

Президент Росії Володимир Путін погрожував зупинити експорт нафти і газу з країни, якщо європейські покупці введуть граничні ціни.

Європейський союз запропонував обмежити ціни на російський газ, що підвищить ризик введення нормованого газу в деяких з найбагатших країн світу цієї зими, якщо Москва здійснить свою загрозу. Російський "Газпром" вже зупинив потоки газу з газопроводу "Північний потік - 1", припинивши значну частину поставок до Європи.

Реагуючи на стрімке зростання цін на енергоносії, новий прем'єр-міністр Великобританії Ліз трас в четвер скасує заборону країни на гідророзрив пласта і буде прагнути більш ефективно використовувати свої запаси в Північному морі. Очікується, що британський уряд оголосить про десятки нових ліцензій на розвідку нафти і газу в Північному морі, щоб збільшити внутрішній видобуток.

Підвищення ставок

Тим часом очікується, що ряд центральних банків почнуть новий раунд підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.

Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить процентні ставки на своєму засіданні в четвер. Засідання Федеральної резервної системи США відбудеться 21 вересня.