Ціни на нафту трохи зросли після обвалу до мінімуму з початку лютого
Ціни на нафту зросли майже на 1 долар за барель у четвер, 8 вересня, після падіння на попередній сесії. Енергетичне протистояння між європейськими країнами і Росією привернуло увагу інвесторів до того, наскільки обмеженими можуть стати поставки палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1% до 88,91 долара за барель після закриття на найнижчому рівні з початку лютого на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту в США виросли на 1,2%, до 82,89 долара за барель.
"Тенденція цін на нафту формується різними зовнішніми силами, такими як енергетична битва між західними країнами і Росією", - заявили аналітики Haitong Futuresі.
Вони відзначили, що потенційний вплив будь-якої угоди або відновлення угоди між Заходом і Іраном на ядерну програму Тегерана також буде значним. Угода передбачає скасування санкцій щодо експорту іранської нафти.
Президент Росії Володимир Путін погрожував зупинити експорт нафти і газу з країни, якщо європейські покупці введуть граничні ціни.
Європейський союз запропонував обмежити ціни на російський газ, що підвищить ризик введення нормованого газу в деяких з найбагатших країн світу цієї зими, якщо Москва здійснить свою загрозу. Російський "Газпром" вже зупинив потоки газу з газопроводу "Північний потік - 1", припинивши значну частину поставок до Європи.
Реагуючи на стрімке зростання цін на енергоносії, новий прем'єр-міністр Великобританії Ліз трас в четвер скасує заборону країни на гідророзрив пласта і буде прагнути більш ефективно використовувати свої запаси в Північному морі. Очікується, що британський уряд оголосить про десятки нових ліцензій на розвідку нафти і газу в Північному морі, щоб збільшити внутрішній видобуток.
Підвищення ставок
Тим часом очікується, що ряд центральних банків почнуть новий раунд підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.
Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить процентні ставки на своєму засіданні в четвер. Засідання Федеральної резервної системи США відбудеться 21 вересня.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія запропонує граничну ціну на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.