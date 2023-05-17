Поставки российской нефти в Индию достигли нового рекордного максимума, - Reuters

Импорт нефти Индией из России вырос до нового рекордного максимума в апреле. Это еще больше понизило долю африканских видов нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Нефтеперерабатывающие заводы в Индии по максимуму покупают российскую нефть. Данные показали, что Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки российской нефти в апреле, что примерно на 4,4% больше, чем в прошлом месяце. Это составляет около двух пятых от общего объема покупок по стране.
Увеличение импорта из России увеличило долю нефти из Азербайджана, Казахстана и России - до 43,6% от общего объема импорта Индией в 4,81 млн баррелей в сутки в прошлом месяце.
Reuters пишет, что это уменьшило долю ближневосточных сортов, на которые традиционно приходилась основная часть всего импорта нефти, примерно до 44%, а африканской нефти - до 3,4% в прошлом месяце.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия. Импорт нефти из России также вырос после того, как Indian Oil Corp, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, увеличил размер своего годового импортного соглашения с "Роснефтью".
Напомним, что данные индийского государственного кредитора Bank of Baroda свидетельствуют о том, что в 2022 году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз.
Россия использует рупию для оплаты импорта товаров из Индии. Таким образом, она пытается уменьшить зависимость от долларов США.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу как топливо.
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