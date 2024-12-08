Поставки российского газа в Китай достигли нового суточного рекорда, - Bloomberg

Отказ от "Газпрома"

Напомним, что в конце прошлого месяца Австрия остановила полувековые связи с "Газпромом". Толчком к этому стал арест российского газа.

Отметим, что австрийская компания OMV выиграла арбитраж в Германии против "Газпрома" на сумму 230 миллионов евро в связи с нерегулярными поставками в свое немецкое подразделение, и сообщила, что примет меры для немедленного принудительного взыскания этого иска против счетов-фактур "Газпрома".

Позже Bloomberg отметил, что решение австрийской компании прекратить оплату поставок "Газпрому" может стать прецедентом для других стран. Ведь они также стремятся сократить свою зависимость от российского газового монополиста.

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