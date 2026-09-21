Поставит под угрозу Android: в чем главная фишка iPhone Duo

Apple пошла против главного тренда складных смартфонов - iPhone Duo получил необычные пропорции вместо узкого и высокого корпуса, как у конкурентов. Главный дизайнер Молли Андерсон и вице-президент по дизайну интерфейсов Стив Лемей объяснили, почему компания выбрала именно такой форм-фактор.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GQ.
По словам Молли Андерсон, главная идея заключалась в том, чтобы устройство ощущалось как традиционный бумажный блокнот.
В сложенном виде он остается компактным, а в разложенном - предлагает гораздо больше рабочего пространства.
Пропорции iPhone Duo базируются на международной системе бумажных форматов A-серии, где соотношение сторон сохраняется неизменным при сборке пополам.
Смартфон получил изогнутую титановую рамку и специальный шарнир, который изменяет сопротивление при движении. Благодаря этому iPhone Duo плавно раскрывается и надежно фиксируется в полностью плоском положении.
В свою очередь Стив Лемей добавил, что Купертино стремилась избежать ощущения, будто во время открытия пользователь переключается на совершенно другой гаджет.
Он отметил, что операционная система базируется на лучших наработках с iPad, Macintosh и предыдущих моделей iPhone
Среди ключевых особенностей ПО и экрана специалисты выделяют :
В Apple надеются, что сочетание продуманного железа, бесшовных анимаций и уникального форм-фактора вдохновит сторонних разработчиков на создание новых сценариев использования iPhone Duo.