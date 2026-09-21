Поставит под угрозу Android: в чем главная фишка iPhone Duo

Вдохновение бумагой А-серии и привычным блокнотом

По словам Молли Андерсон, главная идея заключалась в том, чтобы устройство ощущалось как традиционный бумажный блокнот.

В сложенном виде он остается компактным, а в разложенном - предлагает гораздо больше рабочего пространства.

Пропорции iPhone Duo базируются на международной системе бумажных форматов A-серии, где соотношение сторон сохраняется неизменным при сборке пополам.

Смартфон получил изогнутую титановую рамку и специальный шарнир, который изменяет сопротивление при движении. Благодаря этому iPhone Duo плавно раскрывается и надежно фиксируется в полностью плоском положении.

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Плавная программная эволюция вместо нового продукта

В свою очередь Стив Лемей добавил, что Купертино стремилась избежать ощущения, будто во время открытия пользователь переключается на совершенно другой гаджет.

Он отметил, что операционная система базируется на лучших наработках с iPad, Macintosh и предыдущих моделей iPhone

Среди ключевых особенностей ПО и экрана специалисты выделяют :

специальную анимацию при разложении создает эффект заглядывания через окно, будто внешний экран просто плавно увеличивается изнутри;

при разложении создает эффект заглядывания через окно, будто внешний экран просто плавно увеличивается изнутри; матовость "нанотекстуры" на внутреннем экране полностью устраняет центральную складку без потери качества изображения;

на внутреннем экране полностью устраняет центральную складку без потери качества изображения; едва заметную камеру для селфи, спрятанную непосредственно под дисплеем;

поддержка адаптивного режима - например, половинная сборка для просмотра контента или работы в режиме будильника/офисного экрана;

- например, половинная сборка для просмотра контента или работы в режиме будильника/офисного экрана; оптимизацию популярных приложений, таких как Netflix, Slack и Zoom, еще до официального релиза.

В Apple надеются, что сочетание продуманного железа, бесшовных анимаций и уникального форм-фактора вдохновит сторонних разработчиков на создание новых сценариев использования iPhone Duo.