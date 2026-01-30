Поставили флаг - и оказались в плену: как оккупанты "захватили" Терноватое на Запорожье

Заявление российских оккупантов о якобы захвате ими села Терноватое в Запорожской области не соответствует действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, россияне распространили информацию о якобы оккупации Терноватого. В реальности она не соответствует действительности. Населенный пункт, отметил Волошин, находится примерно в полутора десятках километров от линии соприкосновения.
"Противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь погодными условиями, сложными погодными условиями скрыто проникла в поселок", - пояснил он.
Россиянам даже удалось снять с дрона несколько точек, где они разворачивали флаги. Однако через час в селе уже были Силы обороны. В результате разведывательно-поисковых действий в населенном пункте частично российская диверсионная группа была уничтожена. Остатки взяли в плен с помощью наземных роботизированных комплексов.
Напомним, что в последнее время российские оккупанты активно перебрасывают свои "элитные" воздушно-десантные подразделения на Ореховское направление в Запорожской области. Это свидетельствует, что они понесли там сильные потери.
Волошин ранее рассказывал, что россияне уже длительное время собирают личный состав на передовых позициях для того, чтобы начать штурмовые действия в направлении Орехова. Это одно из важных направлений для РФ, поскольку в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области.