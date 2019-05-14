Постанови про дату інавгурації можна подавати в Раду до 17 травня

Постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити до Верховної ради до 17 травня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань організації роботи парламенту з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України Павло Кішкар.

За його словами, в комітеті Ради очікують ще з десяток нових постанов.

"Чекаємо ще з десяток постанов, як мінімум для того, щоб їх розглянути всі до чинного регламенту. Тобто, щоб ще раз не збиратися. Дату (до якої можна вносити альтернативні постанови, - ред.) треба відраховувати від першої постанови. Постанови можна вносити 14 днів, тобто якщо перша зареєстрована 3 травня, тоді виходить до 17 травня. Можливо, доведеться ще раз збиратися. Якщо Рада проголосує раніше цього терміну, то подавати постанови ще можна буде", - додав він.

Зазначимо, що станом на 11:00 14 травня на сайті Верховної ради зареєстровано всього сім постанов, які повинні розглянути в комітеті.

Восьма постанова про проведення інавгурації 1 червня, внесена народним депутатом Олександром Суганяко, була відкликана.

Нагадаємо, засідання комітету з питань регламенту Верховної ради України за датою інавгурації пройде 15 травня в 15:00.