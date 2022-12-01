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Будут поставлять оружие Украине весь следующий год: Правительство Италии приняло важное решение

Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Исполнительная власть Италии поддержала решение о предоставлении военной помощи Украине на протяжении всего следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Италии, о котором пишет Corriere della Sera.

Совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджией Мелони, утвердил указ, которым продлевается срок поставки оружия в Украину до 31 декабря 2023 года.

Таким образом, военные материалы и оборудование будут поставляться в Украину для борьбы с российским вторжением в течение 2023 года. Чтобы и дальше поддерживать Украину, Мелони обратилась в парламент. И после того, как Палата одобрила унитарное предложение правоцентристов, Совет министров дал добро на так называемый "декрет НАТО". Он продолжит уже принятые правительством прошлого премьер-министра Италии Марио Драги решения, срок действия которых истечет 31 декабря.

В начале следующего года Италия может предоставить очередной пакет помощи. Украине требуются зенитно-ракетные комплексы для защиты инфраструктуры страны от атак России с воздуха.

Напомним, ранее сообщалось, что правящие партии Италии во вторник отозвали поправку, которая позволяла бы правительству продолжать поставки оружия в Украину в течение 2023 года.

Ранее стало известно, что правительство Италии обратится в парламент с просьбой принять новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года, заявил министр обороны Гвидо Кроссетто.

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