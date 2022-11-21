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Италия продолжит поставки оружия в Украину в следующем году

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Рим, Понедельник 21 ноября 2022 09:49
Италия продолжит поставки оружия в Украину в следующем году Фото: Италия продолжит поставлять оружие Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Италии обратится в парламент с просьбой принять новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года, заявил министр обороны Гвидо Кросетто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кросетто изданию Il Foglio.

Правительство Италии может каждый раз направлять помощь Украине без разрешения парламента на основании закона, срок действия которого истекает в конце года.

"Министерство обороны вскоре предложит продлить ту же меру, распространив ее на весь 2023 год", - сказал Крозетто газете Il Foglio.

Крозетто сказал, что Италия продолжит поставки оружия, как это было ранее, "в сроки и способами, которые мы согласуем с нашими атлантическими союзниками и с Киевом".

Крозетто принадлежит к "Братьям Италии", правой партии нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая является стойким сторонником Украины.

Два других ключевых члена правящей коалиции, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, настроены более двойственно, поскольку оба имеют исторические связи с президентом России Владимиром Путиным.

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