В парламенте Италии отменили голосование по продлению поставок оружия Украине

Правящие правые партии Италии во вторник отозвали поправку, которая позволяла бы правительству продолжать поставки оружия в Украину в течение 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источника агентства, в парламенте Италии отменили голосование после того, как оппозиция призвала к принятию отдельного указа по этому вопросу.

После вторжения России в Украину администрация бывшего премьер-министра Марио Драги ввела меры, позволившие отправлять оружие в Киев без разрешения парламента на каждую партию.

Срок действия этой договоренности истекает в конце года, и коалиция, поддерживающая премьер-министра Джорджию Мелони, первоначально пыталась продлить ее до 31 декабря 2023 года, внеся поправки в постановление правительства.

Однако основная оппозиционная группа - левоцентристская Демократическая партия - пожаловалась, что указ не имеет прямого отношения к Украине, и обвинила правительство в нарушении парламентских правил.

В ответ министр по связям с парламентом Лука Чириани заявил, что правительство рассмотрит возможность принятия этой меры отдельным указом.

Позиция Италии

Поддержка Украины была спорной темой в правящей коалиции, в которую входят партии Мелони "Братья Италии", "Лига" Маттео Сальвини и партии Сильвио Берлускони.

Мелони является стойким сторонником Украины, в то время как ее союзники Сальвини и Берлускони были двусмысленными из-за своих связей с Россией и президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти системы ПВО SAMP/T и Aspide.

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