Поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины: эксперты ISW назвали причины

Поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним от западных партнеров по-прежнему имеют решающее значение для обороны Украины, поскольку войска РФ пытаются адаптироваться к нынешним возможностям украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По оценкам аналитиков ISW, российские и украинские войска в настоящее время участвуют в тактической и технологической гонке для планирования наступления и обороны, в которой обе стороны постоянно экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и модернизируют противовоздушную оборону.

Кроме того, западные системы ПВО и поставки зенитно-ракетных комплексов Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе также имеют важное значение для защиты растущей оборонной промышленности Украины, поскольку российские войска продолжают наносить удары по украинским промышленным объектам.

Призывы по усилению ПВО ВСУ после ударов россиян

После серии массированный ударов россиян по территории Украины министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украину, а также предоставить стране боевые беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.

Призывы о поддержке и усилении украинской ПВО также звучали во многих европейских столицах. Глава МИД Польши, в частности, предложил государствам-партнерам и союзникам также в ответ на обстрел Украины усилить санкции против РФ и передать ВСУ ракеты большой дальности для ликвидации пусковых установок на территории страны-агрессора.

Также 29 декабря после очередного массированного удара россиян Британия анонсировала, что передаст Украине сотни ракет для противовоздушной обороны.