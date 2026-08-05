Поставки ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров они есть, - Зеленский

Зеленский провел совещание с военными, Министерством обороны, командами СБУ, ГУР и Офиса президента.

Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба Игоря Скибюка и и.о. министра обороны Евгения Хмары по ситуации на фронте и ключевым потребностям в снабжении.

Также на совещании определили порядок дополнительных шагов по защите объектов инфраструктуры в Украине.

"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистики от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Ракеты у партнеров есть", - отметил президент.

По его словам, важно, чтобы все же были необходимы политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов, в частности локализации в Украине.