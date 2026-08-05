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Поставки ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров они есть, - Зеленский

13:25 05.08.2026 Ср
2 мин
В 2025 году Украина получала от партнеров гораздо больше ракет
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны сократились втрое по сравнению с 2025 годом. Хотя у партнеров они есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел совещание с военными, Министерством обороны, командами СБУ, ГУР и Офиса президента.

Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генштаба Игоря Скибюка и и.о. министра обороны Евгения Хмары по ситуации на фронте и ключевым потребностям в снабжении.

Также на совещании определили порядок дополнительных шагов по защите объектов инфраструктуры в Украине.

"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистики от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Ракеты у партнеров есть", - отметил президент.

По его словам, важно, чтобы все же были необходимы политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов, в частности локализации в Украине.

У Украины нет ракет для Patriot

Напомним, этой ночью украинские силы ПВО в очередной раз не смогли отразить ночную массированную атаку России баллистикой, ведь в Украине дефицит ракет для системы ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский снова упрекнул партнеров, не спешащих помогать с антибаллистикой.

В то же время СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot даже после личной просьбы Зеленского.

При этом украинский президент сообщал, чтоУкраина и США продолжают реализовывать договоренности, достигнутые в ходе недавних переговоров. Стороны готовят документы для новых проектов в сфере ракетного вооружения.

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