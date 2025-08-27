Поставки нефти через "Дружбу" возобновят завтра, но есть нюанс, - Сийярто

По его словам, повреждения после атаки на нефтепровод "Дружба" стали "настолько значительными", что работы по восстановлению займут несколько дней.

"Мы с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным обсудили ситуацию по телефону. Выяснилось, что при напряженной работе удалось найти техническое решение, благодаря которому с завтрашнего дня возобновится поставка нефти в направлении Венгрии, сначала в тестовом режиме и в меньшем объеме", - добавил Сийярто.

Он уточнил, что у Венгрии хватает внутренних запасов нефти, поэтому стратегический резерв не задействовали.

Также глава венгерского МИД пожаловался, что некоторые местные политики и СМИ оправдывают Украину, которая "разрушила трубопровод". Сийярто недоволен и тем, что Еврокомиссия лишь заявляет, что "риска для безопасности поставок нет".

"Мы также призываем Украину в дальнейшем не атаковать нефтепровод, направленный в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны", - просит политик.