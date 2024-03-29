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Снабжали россиянам гранит на могильные плиты: СБУ задержала житомирских дилеров

Украина, Пятница 29 марта 2024 12:45
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Снабжали россиянам гранит на могильные плиты: СБУ задержала житомирских дилеров Фото: СБУ задержала житомирских дилеров за торговлю с РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали дилеров из Житомирской области, поставлявших украинский гранит России. В частности, материал использовался для изготовления памятников русским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, разоблаченная схема "скрытой" торговли с РФ действовала во время полномасштабного вторжения.

"В результате комплексных мероприятий в Житомирской области задержаны два дилера, которые наладили оптовые поставки гранита на предприятия страны-агрессора. Среди их основных клиентов были российские компании, которыми владеют члены кремлевской партии "Единая россия", - информируют в СБУ.

Значительную часть нелегального импорта российские заказчики использовали для производства памятников погибшим рашистам, воевавшим против Украины.

Продолжил торговать с РФ несмотря на войну

Так, к организации сделки оказался причастен местный предприниматель, еще до начала полномасштабного вторжения поставлявший добывающую продукцию в РФ.

После 24 февраля 2022 года мужчина продолжил торговать с агрессором по схеме "прерванного транзита".

С этой целью он нелегально выехал в одну из соседних стран Евросоюза, где зарегистрировал собственную коммерческую структуру.

Эта иностранная фирма покупала в Украине гранит якобы для бизнес-проектов на территории ЕС.

Однако, после получения украинской продукции, фигурант продавал ее настоящим заказчикам из РФ.

Привлек сообщников

Чтобы скупать гранит в Украине и переправлять его в ЕС, он привлек двух подельников из Житомирской области. Они подыскивали предприятия, добывающие гранит, покупали его и переправляли за границу.

В дальнейшем именно эти два дилера были задержаны в Украине.

Обыски и объявления подозрения

В ходе обысков в помещениях и офисах задержанных обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Также выявлены большие суммы наличных, вероятно полученных незаконным путем.

В настоящее время всем трем фигурантам доложено о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержание и обыски дельцов из Житомирской области (t.me/SBUkr)

Торговля с РФ, несмотря на войну

Следует заметить, что, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, некоторые украинские предприниматели не оставляют попыток торговать со страной-агрессорой.

Так, в начале года СБУ сообщила, что разоблачила украинскую компанию на поставках средств тактической медицины в Россию. Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о компании "Київгума".

По информации правоохранителей, компания поставляла свою продукцию в одну из стран ЕС, а оттуда ее уже перевозили в РФ. При этом бинты и жгуты украинского производства позже получали российские солдаты.

Сегодня источники РБК-Украина сообщили, что продукция "Київгуми" попадала к российским оккупантам на фронт.

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