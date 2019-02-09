Посередником зі звільнення політв'язнів у РФ може бути тільки Трамп, - Фейгін

Адвокат вважає, що треба міняти тактику переговорів з РФ

Общественный защитник незаконно заключенного в РФ журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что нужно менять тактику переговоров относительно освобождения украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Укрінформу.

"Москва принципиально перестает обращать внимание на свой имидж, на вопросы гуманитарного плана. Поэтому необходимо менять тактику переговоров. Сторонам, которые ведут переговоры с Кремлем, нужно меньше рефлексировать и более четко ставить вопрос. Нужно, используя посредников, открыто, настойчиво, прямой речью предлагать варианты обмена, обменов. На данный конкретный момент таким посредником мог бы быть только Дональд Трамп", - сказал Фейгин.

Он мотивировал это предложение на конкретном примере следующим образом: президента США обвиняют в связях с русскими, и с желанием доказать обратное, а также "ради нарциссического самолюбования, он может решить подобные проблемы: и украинских моряков, и Сущенко".

Напомним, Украина направила Российской Федерации (РФ) сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием освободить украинских политзаключенных.

До этого МИД сообщил, что Россия незаконно удерживает более 70 украинцев, в их число не входят 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Россией у Керченского пролива.