У МЗС назвали кількість звернень до РФ з вимогою звільнити політв’язнів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 250 разів консульські посадові особи відвідали українських політв’язнів

Україна направила Російської Федерації (РФ) сотні звернень та близько 300 дипломатичних нот з вимогою звільнити українських політв’язнів. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, російській стороні направлено сотні звернень та близько 300 дипломатичних нот з вимогою про звільнення та забезпечення прав та інтересів незаконно утримуваних у Росії громадян України.

"Понад 250 разів консульські посадові особи відвідали наших співвітчизників у місцях тримання або відбування покарань", - заявили в МЗС.

Також повідомляється, що під час таких зустрічей ув’язненим надавали консульсько-правові консультації, передавали адресовані їм листи, звернення, а також продукти харчування та предмети першої необхідності.

Нагадаємо, МЗС повідомило, що Росія незаконно утримує понад 70 українців, в їх число не входять 24 українських військовослужбовців, які були захоплені Росією біля Керченської протоки.

Зазначимо, Синод Православної церкви України створив православну місію допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, яка буде займатися питаннями звільнення політв'язнів у РФ.