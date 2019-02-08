МЗС України назвав кількість політв'язнів в Росії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У РФ знаходяться понад 70 українських політв'язнів

Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило, що Росія незаконно утримує понад 70 українців, в їх число не входять 24 українських військовослужбовців, які були захоплені Росією біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо Свободу.

"Станом на 6 лютого 2019 року більше 70 громадян України незаконно утримуються Російською Федерацією за сфабрикованими політично вмотивованими звинуваченнями: не менше 30 людей на території Росії (без обліку 24 військовослужбовців ВМС України, захоплених у полон поблизу Керченської протоки) і більше 40 чоловік на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна продовжує боротися за звільнення всіх політв'язнів в РФ і заручників на окупованих територіях.

До цього РБК-Україна писало, що Рада асоціації закликала негайно звільнити Олега Сенцова і всіх громадян України, які були незаконно затримані на Кримському півострові і в Росії.

Як повідомлялося, євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс привітала лауреата премії імені Сахарова Олега Сенцова і пообіцяла продовжувати боротьбу за його звільнення.