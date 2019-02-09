Посередником зі звільнення політв'язнів у РФ може бути тільки Трамп, - Фейгін

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Адвокат вважає, що треба міняти тактику переговорів з РФ

Громадський захисник незаконно ув'язненого у РФ журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що потрібно змінювати тактику переговорів щодо звільнення українських політв'язнів у РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю Укрінформу.

"Москва принципово перестає звертати увагу на свій імідж, на питання гуманітарного плану. Тому необхідно змінювати тактику переговорів. Сторонам, які ведуть переговори з Кремлем, потрібно менше рефлексувати і більш чітко ставити питання. Потрібно, використовуючи посередників, відкрито, наполегливо, прямою мовою пропонувати варіанти обміну, обмінів. За ситуацією на даний конкретний момент таким посередником міг би бути тільки Дональд Трамп", - сказав Фейгін.

Він мотивував цю пропозицію на конкретному прикладі наступним чином: президента США звинувачують у зв'язках з росіянами, і з бажання довести зворотне, а також "заради нарцисичного самозамилування, він може вирішити подібні проблеми: і українських моряків, і Сущенка".

Нагадаємо, Україна направила Російської Федерації (РФ) сотні звернень та близько 300 дипломатичних нот з вимогою звільнити українських політв’язнів.

До цього МЗС повідомило, що Росія незаконно утримує понад 70 українців, в їх число не входять 24 українських військовослужбовців, які були захоплені Росією біля Керченської протоки.