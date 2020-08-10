Під посольством Білорусі в Києві почали палити фаєри, двоє затриманих

У понеділок, 10 серпня, під посольством Білорусі в Києві почали палити фаєри та вигукувати патріотичні білоруські гасла. Поліція затримала двох учасників акції.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Так, на акцію прийшли близько 30 осіб. Вони закликали піти у відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Фото з місця подій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через деякий час на місце приїхала поліція. Між учасниками акції та силовиками сталася бійка, імовірно через спроби перших кинути невідомий предмет в будівлю посольства. В результаті були затримані дві людини.

Нагадаємо, днем раніше в Києві організували акцію підтримки демократичних виборів в Білорусі: прийшли та білоруси, які проживають у Києві, і українці, які хочуть підтримати сусідів.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, після яких почалися масові протести в містах країни.

Раніше ЦВК Білорусі оновила результати виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко випередив кандидата від опозиції Світлану Тіхановську на 70% голосів виборців.