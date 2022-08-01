Посольство США про запуск "зернового коридору": світ спостерігатиме за виконанням угоди
Посольство США в Україні привітало запуск "зернового коридору" і заявило, що світ буде спостерігати за виконанням угоди сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломатичного відомства у Twitter.
"Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди", - зазначили дипломати.
У посольстві додали, що ця угода вкрай важлива, оскільки вона допоможе "нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна".
Нагадаємо, перше судно з українським зерном вийшло в море сьогодні зранку. На його борту знаходиться 26 тисяч тонн кукурудзи.
Детальніше про відновлення експорту українського зерна можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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