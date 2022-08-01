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Посольство США про запуск "зернового коридору": світ спостерігатиме за виконанням угоди

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 11:06
Посольство США про запуск "зернового коридору": світ спостерігатиме за виконанням угоди Фото: в посольстві США привітали запуск "зернового коридору" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Посольство США в Україні привітало запуск "зернового коридору" і заявило, що світ буде спостерігати за виконанням угоди сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломатичного відомства у Twitter.

"Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди", - зазначили дипломати.

У посольстві додали, що ця угода вкрай важлива, оскільки вона допоможе "нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна".

Нагадаємо, перше судно з українським зерном вийшло в море сьогодні зранку. На його борту знаходиться 26 тисяч тонн кукурудзи.

Детальніше про відновлення експорту українського зерна можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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