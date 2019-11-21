США стоять на стороні українців в прагненнях Євромайдану, - посольство

У четвер, 21 листопада, посольство США записало звернення для українців до Дня гідності та свободи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства в Twitter.

Звернення присвячено шостій річниці Євромайдану.

"Шість років тому в цей день відважні українці, сповнені рішучості досягти кращого європейського майбутнього, зібралися на Майдані й почали вимагати змін. США твердо стоять на боці українців, які продовжують щодня працювати заради втілення в життя прагнень Євромайдану", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи. Це свято на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) і Революції гідності (2013 року).

Метою введення пам'ятної дати, згідно з указом, стало утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що винні обов'язково повинні отримати покарання, а розслідування справ Майдану необхідно.