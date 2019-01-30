Посольство США закликає РФ надати термінову меддопомогу Грибу

Фото: Павло Гриб (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Посольство США закликає Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів

Посольство США в Україна стурбоване останніми новинами про стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба. Про це повідомляє РКБ-Україна, посилаючись на Twitter посольства.

"Ми глибоко стурбовані новинами про здоров'я українця Павла Гриба. Росія повинна забезпечити належну медичну допомогу українцям, яких вона несправедливо затримує, а також негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українському політв'язеню Павлу Грибу необхідна негайна операція на серці, його стан здоров'я надкритичний. Після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.

РБК-Україна писало, 24 січня в Росії відбулося чергове судове засідання по справі українського політв'язня Павла Гриба, на якому Гриб заявив про дуже поганому самопочутті, але лікар, без огляду, виписав довідку для суду про задовільний стан здоров'я. Після цього Грибу стало погано в залі суду, і йому викликали "швидку допомогу".

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.