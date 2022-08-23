Посольство США закликало своїх громадян покинути Україну

"Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Reuters вже писало, США мають розвіддані про те, що Росія планує найближчим часом завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі і державних об'єктах України.

Додамо, востаннє Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян не в'їжджати в Україну 14 липня, після атаки на Вінницю.

Тоді в Держдепі США такий заклик тим, що безпека громадян США є для них пріоритетом, як і їх регулярне оповіщення щодо ситуації в різних країнах в режимі реального часу.

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