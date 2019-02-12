Посольство США закликало Росію припинити агресію на Донбасі

Також Росію закликають звільнити українських заручників

Посольство США в Украине призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию на Донбассе и освободить украинских заложников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

В посольстве отметили, что в течение последних четырех лет, которые прошли со дня подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает договоренности.

"Россия должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризис, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН 12 февраля рассмотрит план гуманитарной помощи Украине. На этот год в организации задекларировали 163 млн долларов на помощь украинской стороне.

Отметим, в ООН отложили заседание Совбеза по минским соглашениям. В частности, члены Совбеза обсудят этот вопрос во вторник, 12 февраля, позже - не в 17:00, как планировалось изначально, а в 22:00 по киевскому времени. Инициатором заседание выступила российская сторона.