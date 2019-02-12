В ООН відклали засідання Радбезу щодо мінських угод

Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росія щодо 4 річниці мінських угод, відклали на 5 годин

Рада безпеки ООН відклала на 5 годин засідання щодо мінських угод, яке ініціювала Росія. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ООН.

Зокрема, члени Радбезу обговорять дане питання у вівторок, 12 лютого, пізніше - не о 17:00, як планувалося спочатку, а о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Російська Федерація ініціювала скликання 12 лютого засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні під приводом четвертої річниці підписання мінських угод.

Як заявив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, це російська “димова завіса”, яка покликана відволікти увагу від запланованого обговорення у Генасамблеї ООН ситуації на тимчасово окупованих територіях України, призначеного на 20 лютого - у п’яту річницю початку російської агресії.