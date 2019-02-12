ООН розгляне план гуманітарної допомоги Україні

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Початок засідання запланований на 17:00

Речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що сьогодні, 12 лютого, відбудеться презентація державам-членам ООН Плану гуманітарного реагування для України на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Зокрема, Ніколенко зазначив, що допомога буде спрямована на забезпечення першочергових потреб українців, постраждалих внаслідок російської агресії на Донбасі, з обидвох сторін на лінії розмежування.

"На цей рік в ООН задекларували 163 млн доларів. За розрахунками організації, саме ця сума має дозволити допомогти 2,3 млн українців з числа найбільш вразливих категорій громадян на сході нашої держави", - зазначив він.

Наколенко повідомив, що реалізацію гуманітарної допомоги на Донбасі будуть забезпечувати понад 40 організацій, в тому числі агенції ООН, національні та міжнародні організацій. Очікується, що фінансування плану здійснюватиметься за рахунок внесків донорів.

За його словами, українська сторона нині проводить активну роботу з іноземними партнерами з метою консолідації необхідних коштів. Зокрема, важливими є поїздки іноземних посадовців на схід України, аби вони на власні очі могли пересвідчитися у потребах мешканців регіону. Він нагадав, що складне становище мешканців сходу України також буде обговорюватися на спеціальному засіданні ООН 20-го лютого.

"Говоритимемо про складну гуманітарну ситуацію на Донбасі також під час першого засідання Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України 20 лютого", - розповів Ніколенко.

Початок засідання запланований на 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Російська Федерація ініціювала скликання 12 лютого засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні під приводом четвертої річниці підписання мінських угод. Пізніше Рада безпеки ООН відклала на 5 годин засідання щодо мінських угод, яке ініціювала Росія.