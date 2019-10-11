Посольство США закликав американців до обережності через маршу в Києві

Посольство США в Україні закликав американських громадян бути обережними під час проведення в Києві маршу ветеранів АТО "Ні капітуляції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні Facebook.

В посольстві закликали американців уникати натовпу і демонстрацій, дотримуватися обережності поблизу великих зібрань та акцій, звертати увагу на оточення, стежити за інформацією в ЗМІ, а також привали вести себе стримано.

"14 жовтня на території від парку Шевченка до Майдану Незалежності запланована акція, у якій очікується участь більше 5 тис. осіб. Зважаючи на це, події очікується інтенсивне присутність поліції і значні затори", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами народного депутата і учасниці АТО Яни Зенкевича, головна вимога учасників протесту - скасування "формули Штайнмайера". Зокрема, ветерани хочуть закликати президента Володимира Зеленського бути більш обережним у переговорах з Росією.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 жовтня у Києві під Офісом президента пройшла акція "Ні капітуляції". Учасники протесту виступали проти підписання "формули Штайнмайера".

Також повідомлялося, що 9 жовтня в Золотом, де планується розведення військ, Нацкорпус влаштував протести. В результаті сутичок з правоохоронцями один поліцейський отримав пошкодження.