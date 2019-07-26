Посольство США відреагувало на рішення України по російському танкеру

Посольство США в Україні привітало рішення України відпустити екіпаж затриманого російського танкера. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

У посольстві зазначили, що те, як повела себе Україна говорить, що нова влада має намір захищати інтереси країни відповідно до міжнародних норм.

"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.

Після допиту СБУ вирішила відпустити екіпаж російського танкера Neyma, оскільки в ході слідчих дій з'ясувалося, що він не порушував норми Морського права і закони України.

РБК-Україна писало, що 25 листопада 2018 року російські військові кораблі атакували українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу, які намагалися пройти через Керченську протоку. У результаті були захоплені 24 моряки. У зв'язку з цим в Україні був оголошений військовий стан.