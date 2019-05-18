Посольство США оголосило про завершення дипмісії Йованович

Посол США в Україні Марі Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві. Про це повідомило американське посольство в Facebook.

"Посол Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві - оглянемося і переглянемо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США", - йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Нагадаємо, раніше особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що наступним послом США в Україні буде людина, яка підтримує адміністрацію американського президента Дональда Трампа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади і у неї закінчується дипломатична місія. Дата від'їзду Йованович узгоджується з передачею президентської влади в Україні. 20 травня посол повернеться до Вашингтона. Вона займала цю посаду три роки.

Як роз'яснили в Державному департаменті, "так було заплановано раніше", і дата від'їзду посла узгоджується з передачею президентської влади в Україні. У понеділок, 20 травня, Йованович повернеться до Вашингтона.