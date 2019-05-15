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Наступним послом в Україні буде людина, яка підтримує Трампа, - Джуліані

Новини » Політика    15.05.2019 - 11:58
Наступним послом в Україні буде людина, яка підтримує Трампа, - Джуліані
Фото: Руді Джуліані (GettyImages)

Особистий адвокат заявив, що Марі Йованович була "частиною проблеми", яку створили для команди Трампа

Наступним послом США в Україні буде людина, яка підтримує адміністрацію американського президента Дональда Трампа. Про це заявив особистий адвокат Трампа Руді Джуліані в інтерв'ю кореспонденту телеканалу "Інтер" в США, опублікованому в Facebook.

"Не буду називати прізвищ, але це буде людина, яка підтримує адміністрацію президента Трампа і правильно розуміє його політику в цьому складному і ключовому регіоні світу", - зазначив він.

Адвокат також додав, що посол Марі Йованович, яка незабаром має залишити Україну, була "частиною проблеми", яку створили для команди Трампа в США.

"Вона була частиною всіх цих зусиль проти президента Трампа. Приблизно рік тому один з конгресменів розповів, що вона запевняє українських чиновників - мовляв, президента Трампа чекає імпічмент (за розслідування можливої змови з Росією - ред). І це - брехня", - зазначив Джуліані.

Також він додав, що в посольстві були випадки "надання недостовірної інформації українській владі".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади і у неї закінчується дипломатична місія. Дата від'їзду Йованович узгоджується з передачею президентської влади в Україні. 20 травня посол повернеться до Вашингтона. Вона займала цю посаду три роки.

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Новини України Сполучені Штати Америкипосолмари йованович
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