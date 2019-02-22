Посольство США: корупція перешкоджає прогресу в Україні

У представництві США заявили, що влада повинна втілити в життя всі реформи, яких вимагали українці

Коррупция мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

В посольстве США напомнили, что "пять лет назад протестующим евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть" из страны.

"Однако коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении.

В представительстве США отметили, что "украинская власть окончательно должна воплотить в жизнь реформы, которых требовал народ Украины".

Напомним, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине в борьбе с коррупцией для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом НАТО.

Добавим, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недочеты в декларациях в почти всех кандидатов в президенты Украины 2019. Значительное количество кандидатов успело исправить недочеты в декларациях. В ЦИК отметили, что в декларациях исправили ошибки около 50% кандидатов.