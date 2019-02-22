Посольство США: корупція перешкоджає прогресу в Україні

Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У представництві США заявили, що влада повинна втілити в життя всі реформи, яких вимагали українці

Корупція заважає українцям досягти економічного і політичного прогресу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

В посольстві США нагадали, що "п'ять років тому протестувальникам євромайдану вдалося прогнати корумповану владу" з країни.

"Проте корупція залишається нагальною проблемою, яка заважає українцям досягти економічного і політичного прогресу, якого вони заслуговують", - йдеться в повідомленні.

У представництві США відзначили, що "українська влада повинна остаточно втілити в життя реформи, яких вимагав народ України".

Нагадаємо, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг заявив, що альянс допомагає Україні в боротьбі з корупцією для того, щоб Україна могла стати повноправним членом НАТО.

Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недоліки в деклараціях у майже всіх кандидатів у президенти України 2019. Значна кількість кандидатів встигла виправити недоліки в деклараціях. У ЦВК відзначили, що в деклараціях виправили помилки близько 50% кандидатів.