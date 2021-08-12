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Посольство США в Кабулі продовжить роботу після евакуації частини співробітників, - Держдепартамент

Автор: Дмитрий Кузнецов

США направлять війська в Міжнародний аеропорт Кабула для допомоги в евакуації співробітників посольства в столиці Афганістану. При цьому дипмісія продовжить свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Держдепартаменту Неда Прайса.

За його словами, в Кабул будуть направлені американські військові, щоб надати допомогу в евакуації частини співробітників посольства США в столиці Афганістану. При цьому він зазначив, що дипломатична місія продовжить роботу.

Прайс додав, що поки повномасштабна Евакуація американських дипломатів з Афганістану не планується. Посольство залишиться відкритим для надання консульських послуг та гуманітарної допомоги.

За даними джерел CNN, для безпеки співробітників посольство США в Афганістані може бути перенесено на територію аеропорту в Кабулі. Співрозмовники видання відзначили, що це дозволить при необхідності в короткі терміни вивезти дипломатів з країни.

Нагадаємо, на тлі наступу талібів МЗС України рекомендувало українцям негайно покинути Афганістан.

Відзначити, таліби за день захопили п'ять столиць провінцій Афганістану. Під їх контролем знаходиться більше третини адміністративних центрів країни.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабул