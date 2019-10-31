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Посольство Ізраїлю в Україні відновлює роботу 1 листопада

Новини » Політика     31.10.2019 - 19:33
Посольство Ізраїлю в Україні відновлює роботу 1 листопада
Ілюстративне фото (facebook.comUkraineMFA)

Як повідомляється, страйк співробітників дипмісії була тимчасово припинена за рішенням суду

Посольство Ізраїлю в Україні відновить свою роботу з 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Facebook.

Як повідомляється, страйк була тимчасово прекращенна через рішення суду.

"Наша боротьба ще не закінчилася, вона лише тимчасово припинена за рішенням суду. Завтра, у п'ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу Посольства на постійній основі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні. Дипломатичне представництво не буде надавати консульські послуги, крім того, на територію посольства чи консульства заборонений в'їзд.

Призупинення роботи дипмісій пов'язана з масштабним страйком всіх посольств і консульств Ізраїлю. Страйк оголошено через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю про скорочення коштів на підтримку роботи Мзс і закордонних представництв.

Пізніше ситуацію прокоментував посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон. Він заявив, що посольства Ізраїлю по всьому світу закрилися, "оскільки нам було відмовлено в базовому фінансовому обґрунтуванні, яке служило для належного виконання нашої роботи".

Посол Ізраїлю пояснив закриття дипмісій по всьому світу Ізраїль припинив роботу своїх посольств в усіх країнах
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