Посольство Ізраїлю відправило обладнання Чернівецькому лабораторному центру

У понеділок, 21 грудня, посольство Ізраїлю відправило Чернівецькому обласному лабораторному центру обладнання для вірусологічної лабораторії. Обладнання придбали завдяки ресурсам ізраїльського агентства з розвитку міжнародного співробітництва.

Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україна на сторінці у Facebook.

Як розповіли у посольстві, лабораторний центр отримає центрифуги Microspin 16000, термостати TDB 120, 8-канальні дозатори, автоклав на 100 літрів та холодильник.

"Як тільки посольство отримало звернення від керівництва Чернівецької області щодо допомоги із лабораторією по тестуванню на COVID-19, посольство доклало усіх зусиль, щоб допомогти", - заявив ізраїльський посол Джоел Ліон.

Нагадаємо, минулого тижня посольство Ізраїля передало апарати штучної вентиляції легенів та захисні костюми харківській Клінічній багатопрофільній лікарні №17.

Також РБК-Україна писало, що в рамках допомоги Україні Ізраїль профінансував проект із забезпечення водою жителів прифронтових селищ на Донбасі.