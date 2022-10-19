Посольство Индии в Украине призвало граждан немедленно уехать из страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Посольства Индии в Украине.

Также посольство призывает своих граждан уехать из Украины. В частности, речь идет о студентах и советуют как можно быстрее уехать всеми доступными способами.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий по всей Украине, гражданам Индии советуют не посещать Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, что Китай призвал своих граждан "быстрее" уехать из Украины.

Ранее посольство США в Киеве призвало американцев уехать из Украины, когда это будет безопасно. Такой призыв был сделан из-за массированных российских атак по Украине.

Также посольства стран западных партнеров Украины не планируют эвакуироваться из Киева из-за массированных ударов россиян по мирным городам.

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