RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посольство Індії в Україні повертається до Києва

Прапор Індії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Індійське посольство в Україні відновить свою роботу з понеділка. Раніше дипломатичне представництво тимчасово перебувало в столиці Польщі - Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Індії.

Посольство Індії в Києві відкриється в понеділок, 17 травня. Дипломатичне представництво Індії в Україні функціонувало до 13 березня, але потім на два місяці переїхало до Варшави у зв'язку з активними бойовими діями.

Раніше повідомлялося, що до Києва повернулося посольство Вірменії в Україні. Його Консульський відділ з 23 травня знову прийматиме громадян у Києві.

Також нагадаємо, що 10 травня свою роботу в Києві відновило дипломатичне представництво Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяВторгнення Росії до УкраїниКиїв