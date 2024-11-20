Посольство Греции в Киеве сегодня закрылось из соображений безопасности

Предупреждение об атаке на Украину

Посольство США в Киеве предупредило об угрозе обстрелов Украины 20 ноября. В связи с этим дипмиссия будет закрыта, а сотрудникам рекомендовано оставаться в укрытиях.

О закрытии своих посольств в Киеве также объявили Испания и Италия, ссылаясь на возможные российские атаки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия на протяжении нескольких месяцев накапливала запасы ракет для проведения серии ударов по Украине.

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