ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство Хорватії повернулося до Києва

Новость на русском →
Київ, Неділя 08 травня 2022 14:27
Посольство Хорватії повернулося до Києва Фото: Аніца Джамич (крайня ліворуч) і Андрей Пленкович (другий праворуч) (vlada.gov.hr)
Автор: Антон Федорців

Хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг лідерів держав.

Хорватія стала черговою державою, що повернула своє посольство до Києва. Посол Аніца Джамич із персоналом місії від початку війни перебувала у Львові.

"Я також радий зазначити, що починаючи з сьогоднішнього дня, наш посол, яка протягом кількох тижнів перебувала у Львові, повертається до Києва. Це також надсилає потужний сигнал підтримки Україні та українцям", – заявив Пленкович.

Джамич приїхала в Київ разом із прем'єром і залишиться в столиці й після закінчення візиту глави уряду. Її місія в Україні розпочалася в 2019 році.

До слова, Хорватія запланувала виділення 5 млн євро на допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Україна Хорватия
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом