Посольство Гаїті спростувало інформацію про смерть дружини президента

Посольство Гаїті в Домініканській Республіці спростувало повідомлення про смерть Мартіна Моіз, дружини вбитого президента Гаїті Жовенеля Мойза . Дипломати зазначили, що показники життєдіяльності у першої леді стабільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Домініканську газету El Dia .

У посольстві уточнили, що перша леді госпіталізована і її "життєві показники стабільні". За словами дипломатів, в аеропорту Порт-о-Пренса готується літак, який вивезе Моіз за кордон для подальшого лікування.

Зараз вирішується питання, куди відправлять першу леді. Серед можливих варіантів видання називає США і Домінікану.