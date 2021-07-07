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Посольство Гаїті спростувало інформацію про смерть дружини президента

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Гаїті в Домініканській Республіці спростувало повідомлення про смерть Мартіна Моіз, дружини вбитого президента Гаїті Жовенеля Мойза. Дипломати зазначили, що показники життєдіяльності у першої леді стабільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Домініканську газету El Dia.

У посольстві уточнили, що перша леді госпіталізована і її "життєві показники стабільні". За словами дипломатів, в аеропорту Порт-о-Пренса готується літак, який вивезе Моіз за кордон для подальшого лікування.

Зараз вирішується питання, куди відправлять першу леді. Серед можливих варіантів видання називає США і Домінікану.

Нагадаємо, раніше портал Diario Libre повідомив, що дружина вбитого президента Гаїті Мартін Моіз померла від отриманих ран.

Зазначимо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі.

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