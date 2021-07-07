Посольство Гаити опровергло информацию о смерти супруги президента

Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло сообщения о смерти Мартин Моиз, супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. Дипломаты отметили, что показатели жизнедеятельности у первой леди стабильны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доминиканскую газету El Dia.
В посольстве уточнили, что первая леди госпитализирована и ее "жизненные показатели стабильны". По словам дипломатов, в аэропорту Порт-о-Пренса готовится самолет, который вывезет Моиз за границу для дальнейшего лечения.
Сейчас решается вопрос, куда отправят первую леди. Среди возможных вариантов издание называет США и Доминикану.
Напомним, ранее портал Diario Libre сообщил, что жена убитого президента Гаити Мартин Моиз скончалась от полученных ран.
Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе.