Посольство Данії відновлює роботу в Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 .

"Київ зараз зовсім інше місто в порівнянні з тим, що було на початку війни. Це також означає, що ми можемо бути прямою підтримкою і співпрацювати безпосередньо, маючи наше посольство і посла в самому серці української столиці", - заявив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофода.

Попри відновлення роботи посольства, данське МЗС все ж рекомендує утриматися від будь-яких поїздок в Україну.